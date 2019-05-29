СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙМОНТАЖРЕГИОН»
Весь комплекс ремонтно-отделочных работ офисов, гостиниц, промышленных зданий и сооружений по Санкт-Петербургу и Северо-Западу. Комплексная реконструкция коммерческих помещений, промышленных зданий и сооружений. Текущий ремонт коммерческих объектов, промышленных зданий и сооружений, электромонтажные и сантехнические работы.
НАШИ КЛИЕНТЫ
Гостиница «Россия»
Деловой центр «BolloevCenter»
Компания «Строительное Управление»
Пансионат «Балтиец»
Японская кухня «Якитория»
О КОМПАНИИ
ООО «Строймонтажрегион» – это внушительный опыт, профессиональных подход, солидные клиенты, высокое качество выполненных работ. Стратегия компании – усиление позиций на рынке путём инновационного подхода к строительству и реконструкции новых и действующих объектов недвижимости. Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажрегион», зарегистрированное в августе 2000 г, за время профессиональной деятельности выполнило значительный объем работ по капитальному и текущему ремонту зданий и помещений различного назначения как частично, так и «под ключ».
Главная цель компании «Строймонтажрегион» – это качественно новый подход к ремонту, при котором учитывается не только применение полного спектра технологий и современных материалов, но и индивидуальный подход к каждому заказчику, принимая во внимание все пожелания и требования. Мы занимаемся ремонтом с 2000 года и за это время в компании «Строймонтажрегион» сформировалась мощная кадровая база, необходимая для выполнения работ под ключ. Мы гарантируем неизменно высокое качество и высокий уровень ответственности, благодаря профессионализму сотрудников и внедрению новейших технологических разработок.
Наш главный девиз – профессионализм во всем! Благодаря этому, каждый наш клиент, с которым мы сотрудничали, остался доволен результатом нашей работы.
НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Мы работаем с 2000 года, и за это время зарекомендовали себя наилучшим образом.
- У нас есть строительная лицензия (СРО).
- Мы готовы выполнить отделочные работы под ключ и фасадные работы.
- В нашей команде работают настоящие профессионалы, которые знают свое дело на 100%. Вам не нужно думать ни о чем, что касается ремонта, все это – исключительно наши заботы.
- Мы не привлекаем к выполнению работ третьих лиц и неопытных людей. В нашей компании работают сотрудники с колоссальным опытом работы.
- Мы предлагаем реализацию любых дизайнерских проектов по индивидуальным запросам клиентов под ключ.
- У нас есть все специалисты, поэтому нет необходимости в задействовании разных компаний и других специалистов.
- Мы передаем объект в эксплуатацию только после окончания всех работ, устранив все проблемы и недостатки.
- Все работы, проводимые на объектах нашей компанией, имеют гарантию качества.
- Мы не приобретаем сомнительные строительные материалы, руководствуясь ценой.
Для нас безопасность и качество стоит на первом месте. Но при этом компания «Строймонтажрегион» старается сделать все, чтобы цены были доступные для каждого заказчика.
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НАШИ РАБОТЫ
НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес: 195043, Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, д. 13, 2 эт.
Телефон: +7 (931) 225-29-79 Почта: smregion@list.ru