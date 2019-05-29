СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙМОНТАЖРЕГИОН»

Весь комплекс ремонтно-отделочных работ офисов, гостиниц, промышленных зданий и сооружений по Санкт-Петербургу и Северо-Западу. Комплексная реконструкция коммерческих помещений, промышленных зданий и сооружений. Текущий ремонт коммерческих объектов, промышленных зданий и сооружений, электромонтажные и сантехнические работы.

НАШИ КЛИЕНТЫ

О КОМПАНИИ

ООО «Строймонтажрегион» – это внушительный опыт, профессиональных подход, солидные клиенты, высокое качество выполненных работ. Стратегия компании – усиление позиций на рынке путём инновационного подхода к строительству и реконструкции новых и действующих объектов недвижимости. Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажрегион», зарегистрированное в августе 2000 г, за время профессиональной деятельности выполнило значительный объем работ по капитальному и текущему ремонту зданий и помещений различного назначения как частично, так и «под ключ».

Главная цель компании «Строймонтажрегион» – это качественно новый подход к ремонту, при котором учитывается не только применение полного спектра технологий и современных материалов, но и индивидуальный подход к каждому заказчику, принимая во внимание все пожелания и требования. Мы занимаемся ремонтом с 2000 года и за это время в компании «Строймонтажрегион» сформировалась мощная кадровая база, необходимая для выполнения работ под ключ. Мы гарантируем неизменно высокое качество и высокий уровень ответственности, благодаря профессионализму сотрудников и внедрению новейших технологических разработок.

Наш главный девиз – профессионализм во всем! Благодаря этому, каждый наш клиент, с которым мы сотрудничали, остался доволен результатом нашей работы.

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НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Мы работаем с 2000 года, и за это время зарекомендовали себя наилучшим образом.
  • У нас есть строительная лицензия (СРО).
  • Мы готовы выполнить отделочные работы под ключ и фасадные работы.
  • В нашей команде работают настоящие профессионалы, которые знают свое дело на 100%. Вам не нужно думать ни о чем, что касается ремонта, все это – исключительно наши заботы.
  • Мы не привлекаем к выполнению работ третьих лиц и неопытных людей. В нашей компании работают сотрудники с колоссальным опытом работы.
  • Мы предлагаем реализацию любых дизайнерских проектов по индивидуальным запросам клиентов под ключ.
  • У нас есть все специалисты, поэтому нет необходимости в задействовании разных компаний и других специалистов.
  • Мы передаем объект в эксплуатацию только после окончания всех работ, устранив все проблемы и недостатки.
  • Все работы, проводимые на объектах нашей компанией, имеют гарантию качества.
  • Мы не приобретаем сомнительные строительные материалы, руководствуясь ценой.

Для нас безопасность и качество стоит на первом месте. Но при этом компания «Строймонтажрегион» старается сделать все, чтобы цены были доступные для каждого заказчика.

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ДОКУМЕНТЫ

Наша компания имеет все необходимые допуски и лицензии для ведения ремонтно-отделочных работ.

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НАШИ РАБОТЫ

Отделка этажа бизнес-центра

Отделка этажа бизнес-центра
Капитальный ремонт с отделкой, устройство полов, потолков, дверей.

Отделка санузлов

Отделка санузлов
Внутренняя отделка санузлов плиткой, гидроизоляция полов, перегородки.

Отделка зоны reception

Отделка зоны reception
Комплексный ремонт бизнес-центра, устройство стеклянных перегородок.

Отделка гардероба

Отделка гардероба
Монтаж перегородок, настил ковролина, монтаж потолков, оклейка стен обоями.

Отделка актового зала

Отделка актового зала
Внутренняя отделка актового зала, настил ковролина, устройство потолков.

Отделка офисов

Отделка офисов
Монтаж стеклянных перегородок, вентиляция, выравнивание полов.

НАШИ КОНТАКТЫ

mail

Адрес: 195043, Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, д. 13, 2 эт.
Телефон: +7 (931) 225-29-79 Почта: smregion@list.ru

О КОМПАНИИ

Компания «Строймонтажрегион» работает в Санкт-Петербурге с 2000 года. Мы занимаемся реализацией проектов разной сложности. Сотрудничая с нами, каждый заказчик получает высокое качество работ.
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