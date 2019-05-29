ООО «Строймонтажрегион» – это внушительный опыт, профессиональных подход, солидные клиенты, высокое качество выполненных работ. Стратегия компании – усиление позиций на рынке путём инновационного подхода к строительству и реконструкции новых и действующих объектов недвижимости. Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажрегион», зарегистрированное в августе 2000 г, за время профессиональной деятельности выполнило значительный объем работ по капитальному и текущему ремонту зданий и помещений различного назначения как частично, так и «под ключ».

Главная цель компании «Строймонтажрегион» – это качественно новый подход к ремонту, при котором учитывается не только применение полного спектра технологий и современных материалов, но и индивидуальный подход к каждому заказчику, принимая во внимание все пожелания и требования. Мы занимаемся ремонтом с 2000 года и за это время в компании «Строймонтажрегион» сформировалась мощная кадровая база, необходимая для выполнения работ под ключ. Мы гарантируем неизменно высокое качество и высокий уровень ответственности, благодаря профессионализму сотрудников и внедрению новейших технологических разработок.

Наш главный девиз – профессионализм во всем! Благодаря этому, каждый наш клиент, с которым мы сотрудничали, остался доволен результатом нашей работы.